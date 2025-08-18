В Белый дом для встречи с Трампом прибыли главы трех стран

В Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, на месте уже присутствуют глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Отметим, что трансляцию ведет телеканал Fox News.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский может "почти сразу" завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.

Утром в понедельник Зеленский прилетел в Вашингтон.

