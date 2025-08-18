Основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами

Стало известно, о чем говорили с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Zakon.kz.

Также на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Канцлер ФРГ отметил, что не может представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня. Макрон поддержал идею объявления прекращения огня до проведения трехсторонней встречи лидеров. Он рассказал, что Украина в качестве гарантии безопасности должна иметь сильную армию, и Европа надеется, что может рассчитывать на Трампа в достижении мира.

"Мы сегодня придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности. Думаю, что мирное соглашение может быть заключено после наших переговоров", – заявил Трамп.

Основные заявления:

В начале переговоров американский лидер отметил, что день выдался удачным и выразил надежду на плодотворную встречу, которая может завершиться подготовкой трехстороннего соглашения.

Трамп подчеркнул, что саммит на Аляске убедил его в реальности достижения мира. Он добавил, что Путин сделал важный шаг, согласившись рассматривать гарантии безопасности для Украины.

Президент США сообщил, что Вашингтон постарается организовать трехсторонний саммит с Россией и Украиной. Он допустил возможность своего участия, подчеркнув, что готов при необходимости подключиться.

По словам Трампа, мирное соглашение может быть достигнуто в ближайшей перспективе. Он также отметил, что стороны могут выйти на договоренности по вопросам безопасности уже сегодня.

Американский лидер заявил, что США и Европа намерены помочь Украине и обеспечить ее максимальную безопасность. Он добавил, что в ходе переговоров необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учетом линии фронта.

Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский смогут договориться по вопросу мирного урегулирования.

Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры с Трампом как хорошие и конструктивные. Он сообщил, что обсуждал с американским президентом гарантии безопасности, которые должны действовать многие годы.

Глава Соединенных Штатов заявил о необходимости обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной.



Украинский лидер отметил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече. Он рассказал, что показал Трампу отдельные нюансы на карте и выразил надежду на поиск решений по всем ключевым вопросам.

Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение "недели-двух".

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое участие в переговорах: "У нас протяженная граница с Россией и есть исторический опыт взаимодействия с Россией... Мы нашли решение в 1944 году и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году".

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС намерен работать над гарантиями безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО.

Также президент Франции предложил обсуждать завершение украинского конфликта на четырехсторонней встрече с участием Европы.

Лидер США допустил, что Россия может "немедленно" освободить тысячу украинских военнопленных.

Кроме того, Трамп заявил о плане провести "маленькое обсуждение" в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами, в расписании оно ранее не значилось.

Стубб заявил, что за последние две недели удалось добиться большего прогресса в урегулировании украинского конфликта, чем за последние три года.

Кир Стармер заявил о том, что считает важным обеспечение безопасности не только Украины, но и Европы.



18 августа в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Украины. В Белый дом для встречи с Трампом также прибыли главы трех стран.