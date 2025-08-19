#АЭС в Казахстане
#Интересное
#Интересное
Мир

60 альпинистов эвакуировали в Кыргызстане из горного лагеря: среди них есть и казахстанцы

горы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 20:26 Фото: pixabay
Авиация Министерства обороны Кыргызстана эвакуировала несколько групп альпинистов, в том числе иностранных, среди которых есть и казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Альпинистов на вертолетах вывезли из района пиков Победы и Хан-Тенгри, расположенных в Иссык-Кульской области республики, пишет ТАСС.

"Два вертолета Министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 года за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста", – сообщил представитель ведомства. Среди эвакуированных граждане России, Кыргызстана, Казахстана, Китая и Великобритании.

Часть альпинистов и спасателей были заброшены на вертолетах в высокогорные лагеря Южный Энилчек и Поляна, остальные были вывезены на альпинистские базы.

Ранее юный казахстанский альпинист Данил Пархов сообщил, что поднялся на пик Ленина (7134 м) в Кыргызстане, и отправил наглядные фотографии. Если рекорд подтвердят, он станет самым молодым казахстанцем, покорившим эту вершину.

Андрей Дюсупов
