60 альпинистов эвакуировали в Кыргызстане из горного лагеря: среди них есть и казахстанцы

Авиация Министерства обороны Кыргызстана эвакуировала несколько групп альпинистов, в том числе иностранных, среди которых есть и казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Альпинистов на вертолетах вывезли из района пиков Победы и Хан-Тенгри, расположенных в Иссык-Кульской области республики, пишет ТАСС.

"Два вертолета Министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 года за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста", – сообщил представитель ведомства. Среди эвакуированных граждане России, Кыргызстана, Казахстана, Китая и Великобритании.

Часть альпинистов и спасателей были заброшены на вертолетах в высокогорные лагеря Южный Энилчек и Поляна, остальные были вывезены на альпинистские базы.

Ранее юный казахстанский альпинист Данил Пархов сообщил, что поднялся на пик Ленина (7134 м) в Кыргызстане, и отправил наглядные фотографии. Если рекорд подтвердят, он станет самым молодым казахстанцем, покорившим эту вершину.