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Альпинистов из Алматы и Москвы накрыла лавина в Кыргызстане: один человек погиб

Альпинисты из Алматы и Москвы попали под лавину в Кыргызстане, есть погибший, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 13:41 Фото: pixabay
Нескольких альпинистов из Алматы и одного из Москвы накрыла лавина во время восхождения на пик Хан-Тенгри в Кыргызстане, один человек не выжил, сообщает Zakon.kz.

Это случилось 29 июля во время экспедиции Хан-Тенгри 2024. Подробностями случившегося поделился один из ее участников Павел Блажнов. Лавина сошла на него и еще троих человек на высоте 5050 метров. К сожалению, спортсмену из Москвы не удалось спастись, он погиб.

"Нас спасла мульда, в которую мы прижались. Лица и головы находились в этой "ракушке", оставался запас кислорода. Ноги и грудь были придавлены мокрым снегом. Голова и руки были в движении. Попытались начать откапываться, но безуспешно. Мокрый снег превращался в лед, пальцы обморозились. Лавина нас забетонировала. Постепенно начали задыхаться и замерзать. Понимали, что надо дышать реже, чтобы экономить кислород. Но это помогало ненадолго, все равно начинаешь жадно дышать. Стали темнеть руки и лица...", – написал подробности произошедшего алматинский альпинист.

Он отметил, что паники в группе не было.

"Все понимали, что скоро все закончится, сон без просыпания. Удалось выйти на связь по рации с базой с Грековым Д., выше нас в 20 мин. шла группа из четырех гидов, возглавлял группу Виталий Акимов. Описали им место. Ребята нас начали искать, долго проходили поиски. В общей сложности мы провели под трехметровым слоем лавины более 40 минут", – продолжил Павел.

После того, как их откопали, сошла еще одна лавина. Обошлось без пострадавших. Альпинисты спустились в базу на высоте 4000 м.

"Если прошли бы мульду, то попали в центр лавины. Если не смогли достать рацию под снегом, никто бы не узнал нашего места. Если выше нас не было бы альпинистов, не было бы никаких шансов. В общем, много что в этот день подарило нам новую Жизнь…", – резюмировал Павел Блажнов.

В описаниях к восхождению на пик Хан-Тенгри отмечается, что оно относится к категории экстремальных видов спорта и сопряжено с рисками для здоровья и жизни.

В феврале 2024 года гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на Эльбрусе.

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