16-летний казахстанец покорил пик Ленина в Кыргызстане
Юный альпинист Данил Пархов сообщил Zakon.kz, что поднялся на пик Ленина (7134 м) в Кыргызстане и отправил наглядные фотографии.
Если рекорд подтвердят, он станет самым молодым казахстанцем, покорившим эту вершину.
"Если мне удастся, я стану самым молодым казахстанцем, покорившим пик Ленина. Это шаг к моей главной цели – стать самым молодым "Снежным Барсом" Казахстана", – писал Данил перед восхождением.
Этот титул присваивают альпинистам, которые покорили все пять семитысячников бывшего СССР.
Для начала юноша выбрал пик Ленина как наиболее доступный по технике. Подъем проходил с акклиматизацией: подъем – ночевка – спуск.
"Шел соло, особой помощи никто не предоставил, но по пути встретил ребят из Алматы, которые помогли, чем смогли, и поддержали", – сказал он.
Юный альпинист отмечает, что его главная цель – не только личный рекорд, но и мотивация для сверстников.
