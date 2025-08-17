#АЭС в Казахстане
Общество

16-летний казахстанец покорил пик Ленина в Кыргызстане

Данил Пархов, альпинист, пик Ленина , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 01:11 Фото: Zakon.kz
Юный альпинист Данил Пархов сообщил Zakon.kz, что поднялся на пик Ленина (7134 м) в Кыргызстане и отправил наглядные фотографии.

Если рекорд подтвердят, он станет самым молодым казахстанцем, покорившим эту вершину.

"Если мне удастся, я стану самым молодым казахстанцем, покорившим пик Ленина. Это шаг к моей главной цели – стать самым молодым "Снежным Барсом" Казахстана", – писал Данил перед восхождением.

Этот титул присваивают альпинистам, которые покорили все пять семитысячников бывшего СССР.

Для начала юноша выбрал пик Ленина как наиболее доступный по технике. Подъем проходил с акклиматизацией: подъем – ночевка – спуск.

"Шел соло, особой помощи никто не предоставил, но по пути встретил ребят из Алматы, которые помогли, чем смогли, и поддержали", – сказал он.

Юный альпинист отмечает, что его главная цель – не только личный рекорд, но и мотивация для сверстников.

Ранее сообщалось, что французский альпинист установил новый рекорд скорости восхождения на Монблан. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
