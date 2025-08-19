Идет обсуждение площадки для встречи Путина и Зеленского – Белый дом

В Белом доме завершился брифинг для журналистов, который был посвящен мероприятиям по решению ситуации с российско-украинским конфликтом, сообщает Zakon.kz.

Говоря о возможной встрече лидеров России и Украины, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что есть множество вариантов, где она может состояться.

"США обсуждают с Россией и Украиной этот вопрос. Есть множество вариантов, которые в настоящее время обсуждаются нашей группой по национальной безопасности с обеими сторонами", – сказала она.

Представитель Белого дома отметила, что как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский, выразили готовность сесть за стол переговоров.

Также Кэролайн Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы ждать месяц для проведения новой встречи по мирному урегулированию украинского кризиса. Он хочет добиться прекращения конфликта в кратчайшие сроки.

"Он хочет видеть завершение этой войны, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения и прекращения этой войны в кратчайшие сроки", – сказала она.

Отвечая на очередной вопрос журналистов, пресс-секретарь добавила, что Соединенные Штаты не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности:

"Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам".

Тем временем международные СМИ продолжают обсуждать возможные площадки для трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В издании Milliyet уверены, что местом для таких переговоров может стать аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле.