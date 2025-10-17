#АЭС в Казахстане
Мир

"Нам платят за ракеты": Белый дом опубликовал пост после встречи Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал снимок, сделанный во время встречи Трампа и Зеленского, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 01:43 Фото: соцсеть Х/@WhiteHouse
Белый дом опубликовал совместный снимок президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским после завершения встречи двух лидеров, сообщает Zakon.kz.

Пост опубликован в соцсети X (бывшая Twitter) официальной резиденции американского лидера.

"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Это не то, ради чего мы в этом участвуем. Мы участвуем в этом, чтобы спасти тысячи жизней...", – подписала пост пресс-служба президента.

Ранее Трамп в ходе переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что необходима трехсторонняя встреча президентов для урегулирования украинского кризиса.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
В Белом доме назвали дату встречи Трампа с Зеленским
08:20, 23 сентября 2025
В Белом доме назвали дату встречи Трампа с Зеленским
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
22:32, 18 августа 2025
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме
21:20, 04 марта 2025
Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме
