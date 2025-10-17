"Нам платят за ракеты": Белый дом опубликовал пост после встречи Трампа и Зеленского

Фото: соцсеть Х/@WhiteHouse

Белый дом опубликовал совместный снимок президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским после завершения встречи двух лидеров, сообщает Zakon.kz.

Пост опубликован в соцсети X (бывшая Twitter) официальной резиденции американского лидера. "Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Это не то, ради чего мы в этом участвуем. Мы участвуем в этом, чтобы спасти тысячи жизней...", – подписала пост пресс-служба президента. President Trump meets with President Zelenskyy.



"We're not losing people, we're not spending money, we're getting paid for the ammunition and missiles... we've made a very good deal with NATO... that's not what we're in this for. We're in it to save thousands of lives..." pic.twitter.com/4BXZXiuY9M — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025 Ранее Трамп в ходе переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что необходима трехсторонняя встреча президентов для урегулирования украинского кризиса.

