Мир

Двигатель самолета взорвался в небе над Грецией: видео опубликовали в соцсетях

авиакатастрофа, самолет , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 01:12 Фото: Х/dailystar
Пассажиры самолета авиакомпании Condor Airlines начали прощаться с близкими после взрыва двигателя в небе. Случившееся попало на видео, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, борт с сотнями пассажиров вылетел 16 августа 2025 года с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, но уже спустя четыре минуты произошло непредвиденное.

На кадрах, снятых с земли, заметно, как правый двигатель самолета раз за разом охватывает пламя. Аналогичные записи были сделаны пассажирами из салона лайнера.

"Я отправила родным прощальные сообщения, думая, что все кончено. Это было ужасно", – рассказала одна из путешественниц. Другие отмечали, что слышали громкие щелкающие звуки.

Несмотря на это, пилоты приняли решение продолжить полет на одном двигателе. Самолет набрал высоту и вскоре приземлился в Бриндизи, Италия, так и не добравшись до Дюссельдорфа.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал две авиакатастрофы, которые произошли под Астаной. Он подчеркнул, что по каждому крушению в течение года проводится расследование, поэтому необходимо дождаться официальных результатов.

Андрей Дюсупов
