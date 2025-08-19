Двигатель самолета взорвался в небе над Грецией: видео опубликовали в соцсетях

Пассажиры самолета авиакомпании Condor Airlines начали прощаться с близкими после взрыва двигателя в небе. Случившееся попало на видео, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, борт с сотнями пассажиров вылетел 16 августа 2025 года с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, но уже спустя четыре минуты произошло непредвиденное.

На кадрах, снятых с земли, заметно, как правый двигатель самолета раз за разом охватывает пламя. Аналогичные записи были сделаны пассажирами из салона лайнера.

"Я отправила родным прощальные сообщения, думая, что все кончено. Это было ужасно", – рассказала одна из путешественниц. Другие отмечали, что слышали громкие щелкающие звуки.

WATCH: Passengers send ‘goodbye texts’ as video shows flames shooting out of Boeing engine

https://t.co/WkTGfzXCCV pic.twitter.com/7zAvsSZtiA — Sunday World (@sundayworld) August 19, 2025

Несмотря на это, пилоты приняли решение продолжить полет на одном двигателе. Самолет набрал высоту и вскоре приземлился в Бриндизи, Италия, так и не добравшись до Дюссельдорфа.

