Общество

Глава Минтранспорта прокомментировал крушения двух частных самолетов под Астаной

Крушение, Самолет , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 15:35 Фото: pixabay
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал две авиакатастрофы, которые произошли под Астаной, передает корреспондент Zakon.kz.

Этим летом рядом со столицей потерпели крушение два частных самолета. В связи с этим журналисты уточнили у главы Минтранспорта, были ли установлены причины июньской катастрофы и происшествия, случившегося накануне.

Министр подчеркнул, что по каждому крушению в течение года проводится расследование, поэтому необходимо дождаться официальных результатов.

"Тем не менее Комитет гражданской авиации совместно с Авиационной администрацией принял решение о проведении проверки и приостановлении (деятельности. – Прим. ред.) этих двух эксплуатантов на время ее завершения", – ответил Нурлан Сауранбаев.

Он также отметил, что по малым самолетам есть большая проблема.

"Есть четкий баланс по авиатранспорту, который людей обслуживает, и частным. Буквально это открытое поле. Мы смотрели по самолетам, физический закон запрещает их трогать. То есть он на их стороне стоит. Но, видимо, с этими последними событиями будем выходить с законодательными инициативами. Мы ведь в правовом поле работаем. По-моему, у нас 49 самолетов было, 47 стало. Чем больше они будут увеличиваться, будут больше летать, соответственно, необходимо регулирование в этой отрасли", – дополнил Нурлан Сауранбаев.

22 июня 2025 года легкомоторный самолет разбился близ Астаны. На борту находились два члена экипажа, они погибли. По факту крушения частного самолета было возбуждено уголовное дело.

17 августа в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и пассажир.

18 августа Авиационная администрация Казахстана приостановила полеты воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиационные происшествия. Отмечалось, что будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения (49 воздушных судов) в местах их массового базирования в Астане, Алматы и Караганде.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
