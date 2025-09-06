Бывший пилот пассажирского самолета признал вину за попытку отключить двигатели

46-летний Джозеф Эмерсон, экс-пилот Alaska Airlines, признал себя виновным в попытке заглушить двигатели пассажирского самолета в октябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на рейсе Horizon Air из Эверетта в Сан-Франциско, когда Эмерсон, сидевший в откидном кресле в кабине, дернул за рычаги пожарных систем двигателей. Экипаж успел остановить его, и лайнер благополучно приземлился в Портленде, пишет ABC.

На слушаниях в Орегоне Эмерсон заявил, что за два дня до полета принял психоделические грибы и все еще испытывал их последствия. По его словам, он был уверен, что спит, и пытался "проснуться", потянув за рычаги.

Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения. Эмерсон приговорен к 50 дням тюрьмы (срок уже отбытый), пяти годам условно, более 60 тысячам долларов компенсации и 600 часам общественных работ. Максимальное наказание по федеральному делу может составить до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов, приговор ожидается в ноябре.

Эмерсон извинился перед экипажем, пассажирами и коллегами, назвав происшествие "худшими 30 секундами своей жизни". После ареста он вместе с женой основал организацию по поддержке пилотов с психическими трудностями.

