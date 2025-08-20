Утонувшее кольцо американцу удалось вернуть спустя 56 лет
Фото: скриншот видео
Утонувшее в водах пролива Лонг-Айленда в 1969 году кольцо неожиданно вернулось к своему владельцу спустя 56 лет, сообщает Zakon.kz.
По информации UPI, житель Порт-Джефферсона Дэйв Орловски отправился на пляж с металлоискателем в поисках "сокровищ". Под слоем песка прибор запищал, и спустя минуту мужчина держал в руках старое золотое кольцо с гравировкой, где было указано имя владельца и год окончания колледжа.
"Сначала я даже не знал, что с ним делать. Но моя жена сказала: "Если бы ты потерял свое кольцо, разве не хотел бы его вернуть?" Вот тут все стало ясно", – рассказал Дэйв.
Отмечается, что через соцсети Орловски удалось выйти на Карен Мэннинг, а та – на самого владельца кольца, Альфреда Ди Стефано, который сейчас живет в Техасе. Мужчина признался, что момент потери он помнит как вчера.
"Я сидел на пирсе, смотрел на закат, и кольцо просто соскользнуло с пальца в воду", – рассказал он.
Издание пишет, что курьер доставил кольцо хозяину, а сам автор находки рад, что история с украшением закончилась таким финалом.
"Каждый раз, когда включаешь металлоискатель, ты не знаешь, что найдешь – ржавый гвоздь или потерянное сокровище с историей", – добавил Дэйв.
Ранее сообщалось, что уникальное кольцо и золотые изделия сакского периода вернули государству из частной коллекции.
