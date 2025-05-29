Уникальное кольцо и золотые изделия сакского периода вернули государству из частной коллекции – фоторепортаж

Уникальные исторические ювелирные изделия сакского периода изъяли у частного лица и передали сегодня, 29 мая 2025 года, в Национальный музей Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Работа по изъятию была проведена Комитетом по возврату незаконно выведенных из страны активов Генпрокуратуры. Далее артефакты были переданы ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".

"По заключению специалистов музея, артефакты обладают высокой историко-культурной значимостью, отражающей эпоху раннего железного века и средневековья. Согласно экспертному заключению, изделия датируются периодом с VII века до н.э. по III век н.э. и выполнены в знаменитом скифском "зверином стиле", характерном для культур древних кочевых народов. В результате в соответствии с законодательством Республики Казахстан и установленными процедурами Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов принял решение о передаче предметов в Фонд национального музейного наследия", – сообщил генеральный директор ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" Қуанышбек Мұқаш.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Среди переданных предметов – металлическое изделие в виде головы орла; кольцо с арабской вязью; прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме; скульптурные изображения животных: льва с крыльями, лошади с крыльями, барса в движении, оленя в прыжке; 15 древних монет с неразборчивыми надписями; два кольца в виде спирали; перстень с изображением головы льва. Общий вес переданных предметов составляет более 118 граммов.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Руководитель аппарата комитета по возврату активов ГП РК Мурат Толегенов отметил, что на сегодня приняты меры по возврату активов на сумму более 1 трлн тенге, из которых активами и деньгами уже возвращены 750 млрд тенге.

"Если быть точнее, то из них 649 млрд – деньгами, и различными активами вернулись на 103 млрд тенге. Данные артефакты, предметы сакского исторического периода были изъяты в доход государства непосредственно у одного из субъектов нашего реестра в рамках принудительного возврата активов. На этот вопрос (как они оказались в частной коллекции. – Прим. ред.) я вам, к сожалению, ответить не смогу, с этим вопросом не разбирались и не знаем. Мы предполагаем, что они передавались из поколения в поколение в виде подарков. Оценочную стоимость, насколько я знаю, эксперты не смогли определить. И поскольку они представляют большую историческую ценность, было решено передать их в Нацмузей", – заявил он.

30 апреля 2025 года сообщалось, что астанчанин не смог объяснить свое многомиллиардное богатство и лишился его.