102-летний японец три дня поднимался на вершину Фудзиямы и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

102-летний японец Кокити Акузава стал самым пожилым человеком, поднявшимся на вершину Фудзиямы, сообщает Zakon.kz.

Обычно подъем на гору занимает около шести часов, но Кокити Акузаве потребовалось три дня. Ранее в этом году ему диагностировали сердечную недостаточность. Японец два раза ночевал в хижинах, а наутро продолжал путь, передает сайт Книги рекордов Гиннесса.

По словам Акузавы, подъем был тяжелым и сильно отличался от его последнего похода на эту вершину.

"Я поражен, что добрался до вершины. Я бы не смог сделать это без помощи всех. Сейчас я очень доволен", – рассказал японец.

Фото: guinnessworldrecords

Вершина Фудзи находится на высоте 3 776 метров над уровнем моря. Акузава уже поднимался на нее в 96 лет. Также японский долгожитель является почетным председателем альпинистского клуба Гунма и ежедневно ходит по горам. В 2022 году он в честь своего 99-летия поднялся на вершину Набэвариямы, высота которой составляет 1 272 метра.

Фото: guinnessworldrecords

