#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
Мир

102-летний японец три дня поднимался на вершину Фудзиямы и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

102-летний японец поднялся на Фудзияму, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 20:14 Фото: guinnessworldrecords
102-летний японец Кокити Акузава стал самым пожилым человеком, поднявшимся на вершину Фудзиямы, сообщает Zakon.kz.

Обычно подъем на гору занимает около шести часов, но Кокити Акузаве потребовалось три дня. Ранее в этом году ему диагностировали сердечную недостаточность. Японец два раза ночевал в хижинах, а наутро продолжал путь, передает сайт Книги рекордов Гиннесса.

По словам Акузавы, подъем был тяжелым и сильно отличался от его последнего похода на эту вершину.

"Я поражен, что добрался до вершины. Я бы не смог сделать это без помощи всех. Сейчас я очень доволен", – рассказал японец.

Фото: guinnessworldrecords

Вершина Фудзи находится на высоте 3 776 метров над уровнем моря. Акузава уже поднимался на нее в 96 лет. Также японский долгожитель является почетным председателем альпинистского клуба Гунма и ежедневно ходит по горам. В 2022 году он в честь своего 99-летия поднялся на вершину Набэвариямы, высота которой составляет 1 272 метра.

Фото: guinnessworldrecords

75-летний пенсионер из области Улытау отправился пешком в новое путешествие по Европе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мини-версии Лабубу выпустят на этой неделе
Мир
20:40, Сегодня
Мини-версии Лабубу выпустят на этой неделе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: