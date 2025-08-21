Фридайвер установил мировой рекорд, задержав дыхание на полчаса

Фридайвер Витомир Марчич из Хорватии погрузился в бассейн отеля "Бристоль" в Опатии, задержал дыхание на 29 минут и три секунды. После этого он вынырнул не только живым, но и новым рекордсменом Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, мужчина провел под водой без спецоборудования почти полчаса и побил рекорд своего соотечественника Будимира Шобата – почти на пять минут.

Фото: VitomirX/Facebook

Любопытно, что он провел под водой вдвое больше времени, чем самое продолжительное погружение, зафиксированное у дельфина-афалина.

<br>

Перед тем, как нырнуть, Маричич 10 минут дышал чистым кислородом, чтобы насытить кровь и подготовить организм к долгому погружению.

Ранее мы писали о 102-летнем японце, который три дня поднимался на вершину Фудзиямы и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.