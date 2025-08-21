#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.75
626.43
6.71
Мир

Фридайвер установил мировой рекорд, задержав дыхание на полчаса

Спортсмен, пловец, рекорды под водой, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 03:20 Фото: pexels
Фридайвер Витомир Марчич из Хорватии погрузился в бассейн отеля "Бристоль" в Опатии, задержал дыхание на 29 минут и три секунды. После этого он вынырнул не только живым, но и новым рекордсменом Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, мужчина провел под водой без спецоборудования почти полчаса и побил рекорд своего соотечественника Будимира Шобата – почти на пять минут.

Фото: VitomirX/Facebook

Любопытно, что он провел под водой вдвое больше времени, чем самое продолжительное погружение, зафиксированное у дельфина-афалина.

Перед тем, как нырнуть, Маричич 10 минут дышал чистым кислородом, чтобы насытить кровь и подготовить организм к долгому погружению.

Ранее мы писали о 102-летнем японце, который три дня поднимался на вершину Фудзиямы и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Часть крыла отвалилась у самолета в полете в США
Мир
01:51, 22 августа 2025
Часть крыла отвалилась у самолета в полете в США
Советник мэра Нью-Йорка сделала журналистке сомнительный подарок
Мир
01:25, 22 августа 2025
Советник мэра Нью-Йорка сделала журналистке сомнительный подарок
Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане
Мир
00:50, 22 августа 2025
Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: