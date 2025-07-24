В Казахстане обнаружены редкие серебряные монеты времен Золотой Орды

Археологи Атырауского университета имени Х.Досмухамедова обнаружили на городище "Ақтөбе-Лаэти" редкие средневековые серебряные монеты, датируемые XIII веком, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Монеты были найдены в ходе археологических раскопок недалеко от города Атырау. По словам археолога Амангельды Мугаулы, они относятся к периоду правления хана Менгу-Темира – одного из правителей Золотой Орды. На одной стороне монет изображены тамги Менгу-Темира, на другой – китайские иероглифы. Предположительно, монеты связаны с событиями времен политического пленения Номухана – участника династических конфликтов между потомками Хубилая и Улусом Чагатая.

"По оценке профессора-нумизмата Павла Петрова, монеты имеют высокую историческую значимость и относятся ко второй половине XIII века", – отметил Мугаулы.

Помимо монет, археологи обнаружили глиняный сосуд "Тагара", сохранившийся в целости. Раскопки проводятся по заказу областного центра по изучению историко-культурного наследия. Как сообщил его руководитель Толыбай Достыбаев, в будущем на месте планируют создать музей под открытым небом.

"Мы полностью огородили участок в 53 гектара и планируем продолжить исследования. Уже сейчас найденные артефакты переданы в лабораторию университета для дальнейшего изучения", – добавил он.

В работах также участвуют студенты-историки. Раскопки ведутся на участке площадью 500 квадратных метров.

А ранее на курганах Баянаула археологи нашли редкие артефакты эпохи сакских племен.

