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В Казахстане обнаружены редкие серебряные монеты времен Золотой Орды

серебряные монеты времен Золотой Орды, Атырау, археология , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 01:11 Фото: gov.kz
Археологи Атырауского университета имени Х.Досмухамедова обнаружили на городище "Ақтөбе-Лаэти" редкие средневековые серебряные монеты, датируемые XIII веком, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Монеты были найдены в ходе археологических раскопок недалеко от города Атырау. По словам археолога Амангельды Мугаулы, они относятся к периоду правления хана Менгу-Темира – одного из правителей Золотой Орды. На одной стороне монет изображены тамги Менгу-Темира, на другой – китайские иероглифы. Предположительно, монеты связаны с событиями времен политического пленения Номухана – участника династических конфликтов между потомками Хубилая и Улусом Чагатая.

"По оценке профессора-нумизмата Павла Петрова, монеты имеют высокую историческую значимость и относятся ко второй половине XIII века", – отметил Мугаулы.

Помимо монет, археологи обнаружили глиняный сосуд "Тагара", сохранившийся в целости. Раскопки проводятся по заказу областного центра по изучению историко-культурного наследия. Как сообщил его руководитель Толыбай Достыбаев, в будущем на месте планируют создать музей под открытым небом.

"Мы полностью огородили участок в 53 гектара и планируем продолжить исследования. Уже сейчас найденные артефакты переданы в лабораторию университета для дальнейшего изучения", – добавил он.

В работах также участвуют студенты-историки. Раскопки ведутся на участке площадью 500 квадратных метров.

А ранее на курганах Баянаула археологи нашли редкие артефакты эпохи сакских племен.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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