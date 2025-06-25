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События

Редкий золотой перстень обнаружили археологи в Алматинской области

редкий золотой перстень обнаружили археологи в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 20:32 Фото: astanatv.kz
Археологи Казахского национального университета имени аль-Фараби обнаружили в Алматинской области уникальные артефакты сакского периода, включая редкий золотой перстень весом почти восемь граммов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы университета, находка сделана в ходе раскопок курганов в Уйгурском районе.

"Раскопки проводились на территории Уйгурского района Алматинской области под руководством профессора, декана исторического факультета Досбола Байгунакова. Близ поселка Тогызбулак были изучены курганы раннего железного века. Специалисты провели полевые исследования в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, которые находятся в южной части поселка и состоят более чем из 20 курганов", – говорится в сообщении.

Фото: farabi.university

Отмечается, что особое внимание ученых привлекли курганы №3 и №4. В одном из них были найдены останки мужчины и женщины, керамические сосуды, железные и каменные изделия, а также золотые пластины и цепочка. Главной находкой стал золотой перстень с изображением льва – символический артефакт, сочетающий в себе черты человека и животных, что, по мнению специалистов, указывает на синкретизм в культуре сакских племен.

Фото: farabi.university

По предварительной оценке, находки датируются IV–III веками до нашей эры. Археологи отмечают, что столь значимые вещевые комплексы подтверждают статус территории современного Уйгурского района как одного из культурных центров сакской цивилизации.

Фото: farabi.university

"Вещевые комплексы, найденные в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, датируются ранним железным веком и доказывают тот факт, что территория современного Уйгурского района была одним из центров сакской культуры", – резюмировали в университете.

Ранее сообщалось, что уникальное кольцо и золотые изделия сакского периода вернули государству из частной коллекции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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