Канада объявила об отмене ответных пошлин на ряд товаров из США

С 1 сентября Канада решила отменить ответные импортные пошлины в отношении некоторых американских товаров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian со ссылкой на главу правительства Марка Карни, речь идет о продукции, поставляемой в соответствии с положениями договора США, Канады и Мексики о свободной торговле USMCA, при этом тарифы на сталь, алюминий и автомобили будут сохранены.

"Мы интенсивно работаем с Соединенными Штатами над решением этих вопросов", – подчеркнул он.

Отметим, что в феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики.