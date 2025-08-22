#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Канада объявила об отмене ответных пошлин на ряд товаров из США

Канада отменяет ответные пошлины, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 01:01 Фото: pixabay
С 1 сентября Канада решила отменить ответные импортные пошлины в отношении некоторых американских товаров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian со ссылкой на главу правительства Марка Карни, речь идет о продукции, поставляемой в соответствии с положениями договора США, Канады и Мексики о свободной торговле USMCA, при этом тарифы на сталь, алюминий и автомобили будут сохранены.

"Мы интенсивно работаем с Соединенными Штатами над решением этих вопросов", – подчеркнул он.

Отметим, что в феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Свадьбу известного миллионера обсуждают в Китае
Мир
00:19, 23 августа 2025
Свадьбу известного миллионера обсуждают в Китае
Американец выплатил ипотеку, но потерял жилье из-за долга за воду в 2,6 млн тенге
Мир
23:02, 22 августа 2025
Американец выплатил ипотеку, но потерял жилье из-за долга за воду в 2,6 млн тенге
Число случаев заражения поедающими плоть бактериями значительно выросло в США
Мир
22:19, 22 августа 2025
Число случаев заражения поедающими плоть бактериями значительно выросло в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: