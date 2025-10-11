Трамп объявил о введении 130% пошлин на китайские товары
С 1 ноября, а возможно и раньше, планируется введение дополнительных 100%-ных пошлин на импорт из Китая. Они будут действовать вдобавок к уже существующим 30%-ным, в результате чего общая ставка достигнет 130%. Об этом Трамп заявил 10 октября 2025 года на своей странице в соцсети Truth Social.
"Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на Китай сверх любого тарифа, который они платят в настоящее время. Кроме того, с 1 ноября мы введем экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение ", – написал Трамп.
Заявление Трампа стало ответом на недавние шаги Китая по ужесточению экспортного контроля над редкоземельными металлами, которые необходимы для производства электроники, оборонной продукции и автомобильных компонентов.
На фоне обострения конфликта Трамп, по всей видимости, отменил запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была пройти в конце октября в Южной Корее.
Первое сообщение о новых тарифах вызвало бурную реакцию инвесторов. В пятницу, 10 октября 2025 года, после публикации поста в Truth Social, американские фондовые индексы резко пошли вниз:
- Dow Jones упал на 878 пунктов (-1,9%);
- S&P 500 – на 2,7%;
- Nasdaq, ориентированный на технологии, потерял 3,5%.
Инвесторы опасаются повторения ситуации весны, когда пошлины на китайский импорт доходили до 145% и спровоцировали падение рынков и рост цен внутри США, пишет CNN.
Хотя Трамп известен тем, что не всегда реализует свои угрозы на практике, опасения среди бизнеса, потребителей и инвесторов сохраняются. Высокие пошлины могут привести к росту стоимости товаров, сбоям в цепочках поставок и дальнейшему обострению отношений с Пекином.
