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Мир

США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104%

США повысили импортные пошлины на товары из Китая до 104%, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 23:42 Фото: pixabay
Журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс заявил о том, что власти США повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter), ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома.

"Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по времени восточного побережья США они начнут взиматься с 9 апреля", – написал Лоуренс.

Он также уточнил, что тарифы введены, поскольку Китай не снял свои ответные меры.

Трамп объявил о "взаимных пошлинах" 2 апреля. Они коснулись множества стран. Для Казахстана установили размер в 27%. Уже японский Nissan Motor рассматривает возможность переноса части своего производства в США для смягчения эффекта от введения американских тарифов.

6 апреля в Соединенных Штатах прошли массовые митинги против Маска и Трампа.

7 апреля главе США предложили отложить ввод пошлин на три месяца. Однако позже Трамп пригрозил и поставил ультиматум Китаю.

Мировые рынки ушли в красную зону после того, как Китай ввел ответные пошлины на американские товары. Растущие опасения рецессии вызвали обвал нефти, распродажу акций и снижение мировых фондовых индексов. Подробнее об этом можно узнать в материале Zakon.kz.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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