Мир

Альпинистку, которая провела 11 дней в горах Кыргызстана, считают погибшей

горы, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 11:22 Фото: pixabay
В МЧС Кыргызстана предположили, что застрявшая на пике Победы 47-летняя россиянка погибла, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 августа 2025 года сообщил "Известиям" глава пресс-службы МЧС республики Адил Чаргынов.

"Подтверждаю. Предположение о ее гибели высказали все эксперты наши", – ответил он.

Также он подтвердил, что поиски Натальи Наговициной перенесли из-за погодных условий.

О том, что альпинистка застряла на пике Победы, стало известно 19 августа 2025 года. Она сломала ногу при спуске и находится на высоте уже 11 дней.

22 августа операцию по спасению альпинистки приостановили из-за ухудшения состояния здоровья руководителя спасательной группы и плохих погодных условий.

При этом 19 августа 2025 года сотрудники МЧС Кыргызстана успели эвакуировать из горного лагеря 60 альпинистов. Среди них были и казахстанцы.

Андрей Дюсупов
