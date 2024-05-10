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Спасатели спустили с высоты туристку, которой стало плохо в горах близ Алматы

Спасатели спустили с высоты туристку, которой стало плохо в горах близ Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 08:33 Фото: МЧС РК
В ночь на 10 мая спасатели МЧС помогли туристке, которой стало плохо во время восхождения на пик Чимбулачка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, 9 мая группа туристов из 4 человек совершала восхождение на пик Чимбулачка (3450 м). На высоте девушке стало плохо, и она не смогла спуститься самостоятельно. Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, выехали на помощь.

Ночью спасатели РОСО дошли до туристов, оказали первую помощь двум девушкам и спустили пострадавшую до оперативной машины, после чего передали врачам Центра медицины катастроф.


Ранее 8 мая сообщалось, что спасатели эвакуировали на вертолете туриста с травмой позвоночника, которую он получил в результате несчастного случая, катаясь на квадроцикле на одной из зон отдыха в Тургенском ущелье Алматинской области.

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