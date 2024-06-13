Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

К собаке, которая застряла в гудроне, пришли на помощь спасатели в Риддере

К собаке, которая погрязла в гудроне, пришли на помощь спасатели в Риддере , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 01:45 Фото: pixabay
МЧС Казахстана опубликовало 13 июня кадры спасения собаки, которая едва не погибла, застряв в гудроне, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Риддер.

"Накануне в ВКО собака застряла в гудроне. Прибывшие на место происшествия спасатели, обернув "бедолагу" в ткань, аккуратно извлекли животное и передали его волонтерам. Нам важна каждая жизнь!" – говорится в сообщении. 


Ранее сообщалось о другом чудесном спасении. Собака провалилась в открытый колодец в городе Семей. Ей на помощь пришли сотрудники МЧС.

Читайте также

Стало известно, когда в Астане распределят места в спортивные секции
Стало известно, когда в Астане распределят места в спортивные секции
Важный участок на Сарайшык полностью перекрыт на несколько дней в Астане
Важный участок на Сарайшык полностью перекрыли на несколько дней в Астане
Открылся в ВКО
Новый визит-центр для туристов открылся в ВКО
Диана Абдуллаева
МЧС РК Восточно-Казахстанская область Риддер 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: