К собаке, которая застряла в гудроне, пришли на помощь спасатели в Риддере
Фото: pixabay
МЧС Казахстана опубликовало 13 июня кадры спасения собаки, которая едва не погибла, застряв в гудроне, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Риддер.
"Накануне в ВКО собака застряла в гудроне. Прибывшие на место происшествия спасатели, обернув "бедолагу" в ткань, аккуратно извлекли животное и передали его волонтерам. Нам важна каждая жизнь!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом чудесном спасении. Собака провалилась в открытый колодец в городе Семей. Ей на помощь пришли сотрудники МЧС.
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