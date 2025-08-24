Тело альпинистки, погибшей на самом опасном пике СНГ, пролежит в горах Кыргызстана до 2026 года

23 августа стало известно, что российская альпинистка, находящаяся на пике Победы, погибла. 12 дней она провела в горах Кыргызстана без воды и еды. Операция по спасению женщины остановлена, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, на вершине, где экстремалка встретила смерть, сейчас бушуют метели, дует сильный ветер, а холод достигает минус 30 градусов по Цельсию. При таких условиях добраться до Наговицыной невозможно.

По словам специалистов, тело Натальи пролежит в Кыргызстане минимум до весны. Сезон восхождений в 2025 году окончен, поиски ее палатки возобновятся не раньше лета 2026-го. На высоте 7140 метров, где застряла альпинистка, условия очень суровые.

Как говорит вице-президент Федерации альпинизма России Алексей Пятницын, официальных данных о смерти женщины нет. Тем не менее, спасательные службы Кыргызстана считают женщину погибшей. Учитывая, что операция по спасению Натальи перенесена на 2026 год, шансы выжить к тому времени равняются нулю.

19 августа дрон смог подлететь к спортсменке максимально близко. Кадры показали, что она лежала в спальнике на горе почти не двигаясь. Спала в тот момент Наталья или уже не дышала – вычислить трудно. Но за два дня до этого она махала летающему аппарату рукой.

Чтобы официально объявить Наговицыну погибшей, розыскные службы должны увидеть ее тело. По закону еще в течение пяти лет она будет считаться пропавшей без вести. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сегодня подтвердил, что спасти Наталью не удастся.

"С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека", – сказал он.

Пик Победы – высшая точка Киргызстана, достигающая 7439 метров. Это одна из сложнейших вершин для профессионалов.

