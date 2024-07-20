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11 человек погибли при обрушении автомобильного моста в Китае

обрушение моста, врачи , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 09:23 Фото: pixabay
Одиннадцать человек погибли при обрушении автомобильного моста на северо–западе Китая 19 июля 2924 года, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Синьхуа, инцидент случился в пятницу около девяти часов вечера в уезде Чжашуй провинции Шэньси. Часть конструкции моста обрушилась из–за проливных дождей.

"К утру субботы из реки вытащили уже пять машин, но спасательные работы ещё продолжаются", – говорится в сообщении.

В США инфекция охватила 12 штатов и унесла жизни двух человек. Американские врачи объявили о вспышке листериоза. По информации Центра по контролю за заболеваниями, почти три десятка госпитализированы.

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