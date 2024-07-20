11 человек погибли при обрушении автомобильного моста в Китае
Фото: pixabay
Одиннадцать человек погибли при обрушении автомобильного моста на северо–западе Китая 19 июля 2924 года, сообщает Zakon.kz.
По данным газеты Синьхуа, инцидент случился в пятницу около девяти часов вечера в уезде Чжашуй провинции Шэньси. Часть конструкции моста обрушилась из–за проливных дождей.
"К утру субботы из реки вытащили уже пять машин, но спасательные работы ещё продолжаются", – говорится в сообщении.
В США инфекция охватила 12 штатов и унесла жизни двух человек. Американские врачи объявили о вспышке листериоза. По информации Центра по контролю за заболеваниями, почти три десятка госпитализированы.
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