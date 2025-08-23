#АЭС в Казахстане
Мир

В Дании мать не прошла тест на "родительскую компетентность" и лишилась младенца

у матери отобрали младенца, так как она не прошла тесты на родительскую компетентность, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 20:26 Фото: pixabay
У 18-летней гражданки Гренландии Иваны Николин Бронлунд отобрали ребенка через час после рождения и передали его приемным родителям, так как девушка не прошла тесты на "родительскую компетентность", сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в Дании приняли закон, который запрещает проводить психометрические тесты на "родительскую компетентность" для людей гренландского происхождения. СМИ назвали их "крайне неодназначными", а местные активисты на протяжении многих лет говорили об их дискриминационном характере.

Министр социальных дел Дании Софи Хесторп Андерсен потребовала от властей муниципалитета Хойе-Таструп объяснить их решение, которое вызвало протесты в Гренландии, а также в Копенгагене, Рейкьявике и Белфасте.

Уточняется, что Бронлунд выступала за сборную Гренландии по гандболу. Дочку она родила 11 августа в больнице недалеко от Копенгагена, где она живет с семьей. Через час местный муниципалитет забрал ребенка, и женщина больше его не видела.

Издание отмечает, что малышку якобы изъяли ребенка из-за травмы, которую она получила от приемного отца, отбывающего тюремное заключение за сексуализированное насилие. Власти заявили, что женщина не является "достаточной гренландкой", чтобы на нее не распространялся запрет на проведение тестов, несмотря на то, что она родилась в Гренландии у гренландских родителей.

Портал пишет, что тестирование Бронлунд начали в апреле – уже после принятия закона о запрете тестов – и завершили в июне, когда закон вступил в силу. О том, что у девушки заберут ребенка, она узнала за три недели до родов.

"Я не хотела рожать, потому что знала, что будет после. Ребенок был рядом со мной, когда он был в моем животе, и это было самое тесное общение с ним, на которое я была способна. Это было очень тяжелое и ужасное время", – рассказала Бронлунд.

В данное время матери разрешено видеть дочь раз в две недели в течение двух часов в присутствии ее опекунов. Бронлунд подала апелляцию, которую должны рассмотреть 16 сентября. При этом в муниципалитете отказались комментировать произошедшее, сославшись на конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что подростка в Атырау не пускали домой без "добычи".

Елена Беляева
Елена Беляева
