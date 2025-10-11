#АЭС в Казахстане
Мир

Школьница заколола младенца, испугавшись реакции семьи

новорожденный, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 15:15 Фото: freepik
17-летнюю девушку заподозрили в убийстве новорожденного из страха перед родителями, сообщает Zakon.kz.

В Барнауле возбуждено уголовное дело против 17-летней девушки, которая, по версии следствия, расправилась с собственным новорожденным ребенком. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Алтайскому краю, передает "Лента.ру".

Тело младенца с резаными ранами было обнаружено вечером 10 октября 2025 года на улице Малахова. Подозреваемая, жительница Барнаула, выросшая в благополучной семье, была задержана в тот же день.

По предварительным данным, девушка скрывала беременность из-за страха перед родителями. В день родов она осталась одна дома, родила мальчика, а затем, находясь в состоянии шока и паники, нанесла ребенку смертельные ранения в область шеи и груди. После этого завернула тело в пакет и вынесла его на улицу.

Следствие продолжает работу, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.

Ранее мы сообщали, что израильский подросток без билета и документов пытался улететь в Нью-Йорк.

Асель Аукешева
