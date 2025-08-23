Ребенок погиб, качаясь на самодельных качелях в России
Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Семилетний мальчик в Тверской области запутался, качаясь на самодельных веревочных качелях, и погиб, сообщает Zakon.kz.
Как пишет прокуратура региона в Telegram, ребенок качался без присмотра родителей.
"По факту его гибели Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", – заявили в Следственном управлении СК РФ по региону.
По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что палец вырвало маленькому ребенку на аттракционе в Актобе.
