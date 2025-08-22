#АЭС в Казахстане
Происшествия

Палец вырвало маленькому ребенку на аттракционе в Актобе

палец вырвало маленькому ребенку на аттракционе в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 21:11 Фото: pixabay
Пятилетняя девочка лишилась пальца в детском развлекательном парке в Актобе, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, левая рука ребенка застряла в механизме карусели и ей вырвало большой палец. Девочку госпитализировали.

"Травматическая ампутация. Нет пальца. Там вывернут, размозжен палец. Они принесли, но там нежизнеспособный, не было показаний к восстановлению. Это не восстановится, уже изменен. Поэтому просто хирургическую обработку произвели". Врач-травматолог многопрофильной областной детской больницы Куантай Махамбетов

Как рассказала мама пострадавшей девочки, вчера утром трое ее детей вместе с бабушкой пошли в развлекательный центр. О произошедшем женщина узнала от старшей дочери.

"Она схватилась, рука застряла и палец оторвало полностью. Там все открыто, небезопасно. Почему не смотрят? Тем более, на низком уровне, ребенок может достать. Нам сказали, инвалидность будет, надо инвалидность оформлять". Мама пострадавшей девочки Алтын Шалабаева

Женщина подала на развлекательный центр иск в суд. Она намерена требовать возмещения материального и морального ущерба. В самом же центре никак не прокомментировали ситуацию.

После ЧП полиция начала проверку. Начато досудебное расследование по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что ребенок погиб на глазах матери на аттракционе во время отдыха в Болгарии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
