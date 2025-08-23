США решили помочь странам-партнерам бороться с оружием массового уничтожения

Фото: wikipedia

США планируют потратить 3,5 млрд долларов на средства по снижению угроз, исходящих от оружия массового уничтожения, для своих партнеров, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Пентагона. "Этот контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для предоставления странам-партнерам возможностей устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угроз", – говорится в заявлении ведомства. Ранее сообщалось, что в США создали "идеального убийцу дронов".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также Мир В секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов