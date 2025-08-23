#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

США решили помочь странам-партнерам бороться с оружием массового уничтожения

в США решили потратить миллиарды долларов, чтобы обезопасить партнеров от массового уничтожения, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 00:19 Фото: wikipedia
США планируют потратить 3,5 млрд долларов на средства по снижению угроз, исходящих от оружия массового уничтожения, для своих партнеров, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

"Этот контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для предоставления странам-партнерам возможностей устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угроз", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в США создали "идеального убийцу дронов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов
Мир
01:24, 24 августа 2025
В секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: