Учитель создал кружок, в котором много лет приставал к ученицам и снимал это на видео

64-летний учитель из США стал фигурантом уголовного дела после домогательств в отношении школьников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Fox40, педагог из Сакраменто по имени Ким Уилсон работал учителем в начальной школе, а также основал в учреждении клуб, где желающие могли попробовать себя в роли журналистов. Кружку выделили специальное помещение, где в комнате для трансляций мужчина приставал к подопечным.

"Там он совершал действия сексуального характера с ученицами, часто фотографируя или записывая их на видео", – сообщается в публикации.

При этом Уилсон иногда проводил мероприятия для детей у себя дома, где девочки также подвергались насилию. После того как о ситуации узнали в полиции, сотрудники правоохранительных органов пришли к учителю с обыском, в квартире подозреваемого обнаружили доказательства.

Так, мужчина хранил DVD-диски и другие носители с кадрами домогательств. Материалы Уилсон собирал несколько лет. Педагог признал себя виновным в случаях с несколькими ученицами.

