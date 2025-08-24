#АЭС в Казахстане
Мир

В торговом центре Токио мужчина распылил газ: пострадали 18 человек

медики, врачи, эвакуация , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 09:41 Фото: pixabay
В Токио 18 человек пострадали из-за распыления газа в торгово-офисном комплексе Shibuya Hikarie, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NHK, правоохранители пока не установили точные характеристики распыленного вещества, но по своим свойствам оно схоже со слезоточивым газом.

По предварительным данным, инцидент случился на седьмом этаже комплекса, где поссорились двое мужчин.

"В результате конфликта один из них обрызгал второго чем-то похожим на слезоточивый газ. Пострадавший обратился в полицию. После этого на недомогание пожаловались еще 18 человек, которые в это время находились в здании. Всех доставили в больницы", – говорится в сообщении.

По подозрению задержали мужчину в возрасте 40 лет. По его словам, разозлившись, он распылил в лицо своему противнику перцовый баллончик.

Ранее столица Японии возглавила список лучших городов мира для совмещения удаленной работы с отдыхом в 2025 году.

Андрей Дюсупов
