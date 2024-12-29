#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Мир

В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете

скорая, медики, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 16:23 Фото: pixabay
Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Bild, 15 человек госпитализированы.

"Неизвестное вещество распылили в субботу вечером в продовольственном отделе магазина Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма", – приводит газета слова представителя полиции.

Посетители магазина жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей. Сейчас торговая точка закрыта. Полиция проводит расследование по подозрению в нанесении травм средней степени тяжести.

Также устанавливают обстоятельства произошедшего и тип распыленного вещества.

20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Власти земли Саксония-Анхальт признали произошедшее терактом. Погибли пять человек.

Между тем газета Bild сообщила, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердил первичный тест.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Окончательная версия станет известна после расшифровки черных ящиков – Алиев
Мир
16:40, Сегодня
Окончательная версия станет известна после расшифровки черных ящиков – Алиев
В Хорватии проходят президентские выборы
Мир
13:15, Сегодня
В Хорватии проходят президентские выборы
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Мир
12:37, Сегодня
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: