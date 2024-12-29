В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете
Фото: pixabay
Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты Bild, 15 человек госпитализированы.
"Неизвестное вещество распылили в субботу вечером в продовольственном отделе магазина Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма", – приводит газета слова представителя полиции.
Посетители магазина жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей. Сейчас торговая точка закрыта. Полиция проводит расследование по подозрению в нанесении травм средней степени тяжести.
Также устанавливают обстоятельства произошедшего и тип распыленного вещества.
20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Власти земли Саксония-Анхальт признали произошедшее терактом. Погибли пять человек.
Между тем газета Bild сообщила, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердил первичный тест.
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