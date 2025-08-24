Новые модифицированные зенитные ракеты испытали в КНДР

В КНДР испытали две новейшие модифицированные зенитные ракеты для проверки их боевых характеристик, сообщает Zakon.kz.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, тестовые запуски проводились под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

"В ходе проверок специалисты выявили эффективность боевых возможностей ракетных систем для уничтожения воздушных целей", – говорится в сообщении.

The Democratic People's Republic of Korea (DPRK) on Saturday test-fired two improved types of new air defence #missiles in a bid to examine their combat capabilities, with Kim Jong-un, general secretary of the Workers' Party of Korea and president of the State Affairs of the… pic.twitter.com/nxZTQe2cHA — China Daily (@ChinaDaily) August 24, 2025

23 августа в КНДР заявили, что вынуждены усилить боеготовность из-за совместных учений США и Южной Кореи "Щит свободы Ульджи". По их мнению, такие действия могут разрушить баланс сил в регионе.

В мае 2025 года в КНДР неудачно прошел спуск нового военного эсминца. Он рухнул на воду на глазах у Ким Чен Ына.