#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Новые модифицированные зенитные ракеты испытали в КНДР

Ким Чен Ын, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 11:13 Фото: Х/ChinaDaily
В КНДР испытали две новейшие модифицированные зенитные ракеты для проверки их боевых характеристик, сообщает Zakon.kz.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, тестовые запуски проводились под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

"В ходе проверок специалисты выявили эффективность боевых возможностей ракетных систем для уничтожения воздушных целей", – говорится в сообщении.

23 августа в КНДР заявили, что вынуждены усилить боеготовность из-за совместных учений США и Южной Кореи "Щит свободы Ульджи". По их мнению, такие действия могут разрушить баланс сил в регионе.

В мае 2025 года в КНДР неудачно прошел спуск нового военного эсминца. Он рухнул на воду на глазах у Ким Чен Ына.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
Мир
12:08, Сегодня
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
АЭС "Фукусима-1" сбросила в океан 102 тыс. тонн очищенной воды
Мир
10:43, Сегодня
АЭС "Фукусима-1" сбросила в океан 102 тыс. тонн очищенной воды
В торговом центре Токио мужчина распылил газ: пострадали 18 человек
Мир
09:41, Сегодня
В торговом центре Токио мужчина распылил газ: пострадали 18 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: