Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике

Сильные дожди в мексиканском муниципалитете Морелос вызвали наводнения. Разрушенными оказались несколько домов, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты El Tiempo MX, дождь начался в пятницу, 22 августа 2025 года, и продлился до раннего утра субботы. Ливень затронул такие города муниципалитета, как Куэрнавака, Шочитепек, Эмилиано Сапата и Хьюпитек.

"В районе Ла-Хойя поисково-спасательная группа Мексиканского Красного Креста, занимающаяся поисково-спасательными работами в обрушившихся зданиях, эвакуировала 28 человек, оказавшихся в ловушке. Высота воды достигла примерно 1,8 м, что затрудняло доступ к этому району", – говорится в материале.

⛈️ TORMENTAS E INUNDACIONES AFECTAN A MORELOS



🌧️🌳 Las fuertes tormentas en #Morelos de las últimas horas, dejaron calles inundadas, árboles caídos y afectaciones en #Cuernavaca, #Jiutepec, #Zapata y #Xochitepec. Incluso se suspendió el concierto del grupo "Matute" por el… pic.twitter.com/8pLUJwdfGo — David Monroy (@DavidMonroyMx) August 23, 2025

Власти Морелоса объявили, что 43 жилых дома и улицы муниципалитета серьезно пострадали. Для поддержки населения уже реализуются поисково-спасательные работы и эвакуация жителей из пострадавших населенных пунктов.

Ранее в Мексике заключенные устроили бунт, в результате которого погибли семь человек и еще 11 получили ранения. Протест длился около 12 часов.