Мир

Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике

наводнение , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 12:08 Фото: Х/24_morelos
Сильные дожди в мексиканском муниципалитете Морелос вызвали наводнения. Разрушенными оказались несколько домов, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты El Tiempo MX, дождь начался в пятницу, 22 августа 2025 года, и продлился до раннего утра субботы. Ливень затронул такие города муниципалитета, как Куэрнавака, Шочитепек, Эмилиано Сапата и Хьюпитек.

"В районе Ла-Хойя поисково-спасательная группа Мексиканского Красного Креста, занимающаяся поисково-спасательными работами в обрушившихся зданиях, эвакуировала 28 человек, оказавшихся в ловушке. Высота воды достигла примерно 1,8 м, что затрудняло доступ к этому району", – говорится в материале.

Власти Морелоса объявили, что 43 жилых дома и улицы муниципалитета серьезно пострадали. Для поддержки населения уже реализуются поисково-спасательные работы и эвакуация жителей из пострадавших населенных пунктов.

Ранее в Мексике заключенные устроили бунт, в результате которого погибли семь человек и еще 11 получили ранения. Протест длился около 12 часов.

Андрей Дюсупов
