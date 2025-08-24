#АЭС в Казахстане
Мир

Сообщницу скандально известного Эпштейна обвинили в переписывании истории

Вирджинии Джуффре обвинила сообщницу Эпштейна обвинили в переписывании истории, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 18:45 Фото: wikipedia/Вирджинии Джуффре
Семья американки Вирджинии Джуффре, которая в свое время обвиняла скандального финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, заявила о том, что власти США позволили сообщнице покойного Гислейн Максвелл переписать историю, сообщает Zakon.kz.

По информации канала NBC, семью Джуффре возмутило то, что Министерство юстиции США решило обнародовать стенограммы показаний Максвелл, которые она давала в июле. Как пишет NBC, родственники Джуффре нашли содержание этих документов противоречащим обвинительному приговору, который был вынесен Максвелл за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации. В семье заявили, что публикация стенограммы стала издевательством над правосудием, которое полностью обесценило опыт многих жертв.

Отмечается, что допрос, о котором идет речь, в течение двух дней вел заместитель генерального прокурора Тодд Бланш. В беседе с ним Максвелл опровергла ряд обвинений, выдвигавшихся против нее и Эпштейна.

Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Елена Беляева
Елена Беляева
