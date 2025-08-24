Сообщницу скандально известного Эпштейна обвинили в переписывании истории
По информации канала NBC, семью Джуффре возмутило то, что Министерство юстиции США решило обнародовать стенограммы показаний Максвелл, которые она давала в июле. Как пишет NBC, родственники Джуффре нашли содержание этих документов противоречащим обвинительному приговору, который был вынесен Максвелл за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации. В семье заявили, что публикация стенограммы стала издевательством над правосудием, которое полностью обесценило опыт многих жертв.
Отмечается, что допрос, о котором идет речь, в течение двух дней вел заместитель генерального прокурора Тодд Бланш. В беседе с ним Максвелл опровергла ряд обвинений, выдвигавшихся против нее и Эпштейна.
Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.