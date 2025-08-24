Сообщницу скандально известного Эпштейна обвинили в переписывании истории

Семья американки Вирджинии Джуффре, которая в свое время обвиняла скандального финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, заявила о том, что власти США позволили сообщнице покойного Гислейн Максвелл переписать историю, сообщает Zakon.kz.

По информации канала NBC, семью Джуффре возмутило то, что Министерство юстиции США решило обнародовать стенограммы показаний Максвелл, которые она давала в июле. Как пишет NBC, родственники Джуффре нашли содержание этих документов противоречащим обвинительному приговору, который был вынесен Максвелл за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации. В семье заявили, что публикация стенограммы стала издевательством над правосудием, которое полностью обесценило опыт многих жертв.

Отмечается, что допрос, о котором идет речь, в течение двух дней вел заместитель генерального прокурора Тодд Бланш. В беседе с ним Максвелл опровергла ряд обвинений, выдвигавшихся против нее и Эпштейна.