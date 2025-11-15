Трамп инициировал расследование связей Билла Клинтона с сексуальным преступником Эпштейном
Это беспрецедентный шаг, который был предпринят всего через несколько дней после того, как демократы опубликовали электронные письма покойного Эпштейна, в которых упоминается Трамп, пишет CNN 15 ноября 2025 года.
Сам президент обвинил демократов в попытках возродить внимание к его прошлым связям с Эпштейном, утверждая, что они "используют мистификацию Эпштейна, в которой участвуют демократы, а не республиканцы, чтобы попытаться отвлечь внимание от своего катастрофического шатдауна и других неудач".
"Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом и многими другими людьми и учреждениями, чтобы выяснить, что происходило с ними и с ним", – написал Трамп.
Позднее в пятницу Бонди подтвердила, что начнет расследование по приказу Трампа, поручив Джею Клейтону, главному прокурору южного округа Нью-Йорка, возглавить федеральное расследование.
