Мир

Трамп инициировал расследование связей Билла Клинтона с сексуальным преступником Эпштейном

Американские политики , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 10:47 Фото: wikimedia/Gage Skidmore, X/BillClinton
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит генерального прокурора Пэм Бонди расследовать связи осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна со многими известными фигурами, сообщает Zakon.kz.

Это беспрецедентный шаг, который был предпринят всего через несколько дней после того, как демократы опубликовали электронные письма покойного Эпштейна, в которых упоминается Трамп, пишет CNN 15 ноября 2025 года.

Сам президент обвинил демократов в попытках возродить внимание к его прошлым связям с Эпштейном, утверждая, что они "используют мистификацию Эпштейна, в которой участвуют демократы, а не республиканцы, чтобы попытаться отвлечь внимание от своего катастрофического шатдауна и других неудач".

"Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом и многими другими людьми и учреждениями, чтобы выяснить, что происходило с ними и с ним", – написал Трамп.

Позднее в пятницу Бонди подтвердила, что начнет расследование по приказу Трампа, поручив Джею Клейтону, главному прокурору южного округа Нью-Йорка, возглавить федеральное расследование.

Ранее США ввели санкции против украинских оборонных компаний, замеченных в поставках комплектующих для производства иранских ракет Ababil и беспилотников Shahed.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Сын Елизаветы II, Билл Клинтон и Майкл Джексон оказались в списке сексуального преступника
18:46, 04 января 2024
Сын Елизаветы II, Билл Клинтон и Майкл Джексон оказались в списке сексуального преступника
Маск призвал Трампа опубликовать связанные с Эпштейном файлы
15:55, 13 июля 2025
Маск призвал Трампа опубликовать связанные с Эпштейном файлы
Демократы раскрыли, как Трамп мог поздравить Эпштейна с днем рождения
05:59, 09 сентября 2025
Демократы раскрыли, как Трамп мог поздравить Эпштейна с днем рождения
