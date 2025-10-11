#АЭС в Казахстане
Мир

Тысячи палестинцев возвращаются в северную часть сектора Газа

сектор Газа 1 июля 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 09:56 Фото: Агентство ООН по делам палестинских беженцев
Тысячи палестинцев отправились с юга сектора Газа в сторону севера после вступления в силу перемирия, сообщает Zakon.kz.

На улицах – только пыль и серые руины, описывает обстановку телеканал CNN в материале от 10 октября 2025 года. Директор больницы "Аш-Шифа" Мохаммед Абу Салмия сообщил, что после ухода израильских войск в городе нашли тела не менее 33 человек.

Почти все население северной части анклава было вынуждено покинуть его после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и начала израильской военной операции. За два года этот район превратился в руины: нет инфраструктуры, электричества и воды.

Армия обороны Израиля сообщила, что передвижение на север разрешено по прибрежной улице Аль-Рашид и дороге Салах ад-Дин.

Для многих это уже вторая попытка вернуться домой. В январе Израиль на короткое время позволил вернуться в некоторые районы, но затем вновь приказал об эвакуации. По оценкам ЦАХАЛа, тогда город покинули около 640 тысяч человек – почти 90% довоенного населения.

В городе к моменту наземного наступления не осталось работающих больниц. Медики, вернувшиеся в разрушенную больницу Аль-Рантиси, сообщили о полном уничтожении здания и оборудования.

По данным Комплексной классификации продовольственной безопасности ООН, в августе голод охватил город Газа и распространился на остальной сектор.

Среди тех, кто вернулся, – 70-летний Маджди Аль-Хур из Таль-эль-Хавы. Его дом разрушен, двое детей погибли.

"Сорок лет работы ушли прахом. Мне некуда идти", – сказал он в интервью CNN.

Израиль заявил, что в секторе действует прекращение огня и начался 72-часовой обмен заложниками и заключенными – около двух тысяч человек.

Израильская армия предупредила, что ее силы остаются в отдельных районах Газы, и приближаться к ним "крайне опасно".

9 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев высказался о прекращении огня в секторе Газа.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
