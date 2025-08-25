Американские учительницы разрисовали школьные туалеты для настроения учеников

Преподавательницы начальной школы в Бирмингеме перекрасили школьные туалеты, чтобы поддержать учеников, сообщает Zakon.kz.

Для этого учительницы из штата Алабама пожертвовали неделей летнего отдыха, а инициатором проекта выступила 28-летняя Эмили Гилрит. Видео с обновлением комнат на ее странице в TikTok набрали уже более 2 млн просмотров, передает People.

Учительницы покрасили в общей сложности четыре туалета. В комнаты для мальчиков они выбрали нежно-синий цвет, а для туалета для девочек – розово-фиолетовый. В каждом они разместили позитивные аффирмации, напоминающие ученикам, что они ценны и важны. Например, "я смелая", "я творческая" и другие.

Фото: TikTok/Emily Gilreath

Идея проекта возникла у Гилрит после того, как она обратила внимание на то, как много времени дети проводят в этих пространствах.

"Наши ученики ходят туда каждый день, и иногда мы разрешаем тем, кому нужен перерыв, сходить за водой или в туалет, чтобы успокоиться", – поделилась она в интервью People.

Фото: TikTok/Emily Gilreath

