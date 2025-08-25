#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Американские учительницы разрисовали школьные туалеты для настроения учеников

Учительницы школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 08:50 Фото: pixabay
Преподавательницы начальной школы в Бирмингеме перекрасили школьные туалеты, чтобы поддержать учеников, сообщает Zakon.kz.

Для этого учительницы из штата Алабама пожертвовали неделей летнего отдыха, а инициатором проекта выступила 28-летняя Эмили Гилрит. Видео с обновлением комнат на ее странице в TikTok набрали уже более 2 млн просмотров, передает People.

Учительницы покрасили в общей сложности четыре туалета. В комнаты для мальчиков они выбрали нежно-синий цвет, а для туалета для девочек – розово-фиолетовый. В каждом они разместили позитивные аффирмации, напоминающие ученикам, что они ценны и важны. Например, "я смелая", "я творческая" и другие.

Фото: TikTok/Emily Gilreath

Идея проекта возникла у Гилрит после того, как она обратила внимание на то, как много времени дети проводят в этих пространствах.

"Наши ученики ходят туда каждый день, и иногда мы разрешаем тем, кому нужен перерыв, сходить за водой или в туалет, чтобы успокоиться", – поделилась она в интервью People.

Фото: TikTok/Emily Gilreath

Бывшая вице-президент США Камала Харрис также занялась творчеством и планирует презентовать американцам свою новую книгу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Coca-Cola планирует избавиться от сети кофеен Costa Coffee
Мир
07:50, Сегодня
Coca-Cola планирует избавиться от сети кофеен Costa Coffee
Танцовщица на узбекском рынке вызвала горячие споры в Сети
Мир
07:33, Сегодня
Танцовщица на узбекском рынке вызвала горячие споры в Сети
В море Стамбула прошла акция в поддержку Газы
Мир
07:10, Сегодня
В море Стамбула прошла акция в поддержку Газы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: