Блогер из Австралии едва не повторила трагическую гибель Айседоры Дункан
Женщина известна своими модными образами, призвала своих подписчиц быть предельно осторожными.
"Напоминание для дам. Снимайте шейные платки перед тем, как садиться в машину или управлять любой тяжелой техникой! Чуть не обезглавила себя, когда шарф запутался под машиной по дороге домой", – написала Эли в Instagram.
К своему сообщению Эли прикрепила видео и фотографии, на которых видны последствия травмы. Видео начиналось с кадров ее вечера на открытии автосалона Glenelg BMW в Австралии, где она была одета в элегантное черное платье Tinsley Tube Dress и тот самый шарф.
"Платье, которое держало меня в тисках. В буквальном смысле", – написала она на экране.
На снимках отчетливо виден толстый красный ожог, опоясывающий всю шею.
Поклонники выразили сочувствие пострадавшей.
Отметим, что в 1927 году американская танцовщица Айседора Дункан погибла в Ницце в результате несчастного случая. Ее длинный шелковый шарф, обмотанный вокруг шеи, попал в спицы колеса автомобиля, в котором она ехала. Шарф вырвал ее из машины, сломав шею.
