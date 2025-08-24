#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Блогер из Австралии едва не повторила трагическую гибель Айседоры Дункан

Эли Молтон едва не повторила трагическую гибель Айседоры Дункан, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 01:22 Фото: Instagram/eli__moulton
Известная австралийская фэшн-блогерша Эли Молтон рассказала о том, как длинный шарф застрял под движущимся автомобилем, что едва не привело к ее обезглавливанию, сообщает Zakon.kz.

Женщина известна своими модными образами, призвала своих подписчиц быть предельно осторожными.

"Напоминание для дам. Снимайте шейные платки перед тем, как садиться в машину или управлять любой тяжелой техникой! Чуть не обезглавила себя, когда шарф запутался под машиной по дороге домой", – написала Эли в Instagram.

К своему сообщению Эли прикрепила видео и фотографии, на которых видны последствия травмы. Видео начиналось с кадров ее вечера на открытии автосалона Glenelg BMW в Австралии, где она была одета в элегантное черное платье Tinsley Tube Dress и тот самый шарф.

"Платье, которое держало меня в тисках. В буквальном смысле", – написала она на экране.

На снимках отчетливо виден толстый красный ожог, опоясывающий всю шею.

Поклонники выразили сочувствие пострадавшей.

Отметим, что в 1927 году американская танцовщица Айседора Дункан погибла в Ницце в результате несчастного случая. Ее длинный шелковый шарф, обмотанный вокруг шеи, попал в спицы колеса автомобиля, в котором она ехала. Шарф вырвал ее из машины, сломав шею.

Ранее сообщалось, что казахстанских блогеров проверят на законность проведения розыгрыша.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Это огромный ущерб имиджу Франции: Павел Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки
Мир
23:16, 24 августа 2025
Это огромный ущерб имиджу Франции: Павел Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: