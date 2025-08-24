Блогер из Австралии едва не повторила трагическую гибель Айседоры Дункан

Известная австралийская фэшн-блогерша Эли Молтон рассказала о том, как длинный шарф застрял под движущимся автомобилем, что едва не привело к ее обезглавливанию, сообщает Zakon.kz.

Женщина известна своими модными образами, призвала своих подписчиц быть предельно осторожными.

"Напоминание для дам. Снимайте шейные платки перед тем, как садиться в машину или управлять любой тяжелой техникой! Чуть не обезглавила себя, когда шарф запутался под машиной по дороге домой", – написала Эли в Instagram.

К своему сообщению Эли прикрепила видео и фотографии, на которых видны последствия травмы. Видео начиналось с кадров ее вечера на открытии автосалона Glenelg BMW в Австралии, где она была одета в элегантное черное платье Tinsley Tube Dress и тот самый шарф.

"Платье, которое держало меня в тисках. В буквальном смысле", – написала она на экране.

На снимках отчетливо виден толстый красный ожог, опоясывающий всю шею.

Поклонники выразили сочувствие пострадавшей.

Отметим, что в 1927 году американская танцовщица Айседора Дункан погибла в Ницце в результате несчастного случая. Ее длинный шелковый шарф, обмотанный вокруг шеи, попал в спицы колеса автомобиля, в котором она ехала. Шарф вырвал ее из машины, сломав шею.

