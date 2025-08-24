Казахстанских блогеров проверят на законность проведения розыгрыша

В Министерстве туризма и спорта сделали заявление касательно розыгрыша ценных призов, проводимого в социальных сетях блогеров с аккакунтами "Zhanabylov_e" и "elt6i", сообщает Zakon.kz.

"В адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности", – говорится в сообщении.

В данный момент блогеру в соответствии с ч. 1 статьи 743 КоАП направили извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которых будет принято решение о возбуждении административного производства.

"В случае отсутствия объяснений Комитет возбудит дело об административном правонарушении", – добавили в министерстве.

В Минтуризма напомнили, что законодательство запрещает проводить лотереи тем, кто не является оператором лотереи или их распространителем.

Казахстанцев попросили сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях, проводимых в социальных сетях, чтобы избежать риска стать жертвами мошенничества и понести финансовые потери.

Ранее известного блогера арестовали на 15 суток в Астане за скандальный контент.