Казахстанских блогеров проверят на законность проведения розыгрыша
Фото: unsplash
В Министерстве туризма и спорта сделали заявление касательно розыгрыша ценных призов, проводимого в социальных сетях блогеров с аккакунтами "Zhanabylov_e" и "elt6i", сообщает Zakon.kz.
"В адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности", – говорится в сообщении.
В данный момент блогеру в соответствии с ч. 1 статьи 743 КоАП направили извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которых будет принято решение о возбуждении административного производства.
"В случае отсутствия объяснений Комитет возбудит дело об административном правонарушении", – добавили в министерстве.
В Минтуризма напомнили, что законодательство запрещает проводить лотереи тем, кто не является оператором лотереи или их распространителем.
Казахстанцев попросили сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях, проводимых в социальных сетях, чтобы избежать риска стать жертвами мошенничества и понести финансовые потери.
Ранее известного блогера арестовали на 15 суток в Астане за скандальный контент.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript