Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что американский лидер Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Белого дома, Алиев подчеркнул, что он вместе с Пашиняном готов направить совместное обращение в Нобелевский комитет. Премьер-министр Армении выразил надежду, что Трамп пригласит их на церемонию вручения. Американский президент пообещал, что они будут на первом ряду.

На этой встрече лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию о мирных отношениях между их странами. В документе говорится о необходимости продвижения к подписанию и ратификации уже согласованного мирного договора. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне парафировали договор, то есть утвердили согласованный текст.

Со слов госсекретаря США Марко Рубио, подписанное между Арменией и Азербайджаном соглашение откроет новые возможности для американской торговли и инвестиций.

"Под руководством президента Трампа США объединили лидеров Азербайджана и Армении для достижения мирного соглашения, которое положит конец десятилетиям конфликта. Это историческое соглашение укрепит регион и откроет новые возможности для американской торговли и инвестиций. Мы поздравляем обе страны с началом новой эры мира", – заявил после встречи госсекретарь США на своей странице в Х.

Также на встрече стало известно, что участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет. Транзитный коридор будет называться "Путь Трампа ради международного мира и процветания".

"Мы урегулировали ключевой вопрос, который срывал предыдущие переговоры. В этой декларации закреплено название, которое является большой честью для меня, я этого не просил", – отметил американский лидер.

