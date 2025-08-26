#АЭС в Казахстане
Мир

Тарелка с барахолки за 1,5 тыс. тенге оказалась редким китайским фарфором

Китай, Англия, торги, фарфор, барахолка, аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 12:38 Фото: pexels
Два экспоната древнего азиатского искусства были найдены на британской барахолке. Теперь эти редкие находки будут выставлены на торгах в конце 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что блюдо с изображением дракона продавалось в уличном комиссионном магазине в одном из графств Англии за 2,7 доллара (1447 тенге).

После того, как управляющий решил, что тарелка не совсем обычная, отнес ее в аукционный дом. Там-то изделие и идентифицировали как "сине-желтое блюдо с пятью драконами периода Даогуан" (1821-1850). Стоимость находки оценивается от 2 тысяч долларов (от 1 071 980 тенге).

Вторым предметом, как отмечено в публикации издания Artnet, стала ваза в форме бутылки, купленная в комиссионном магазине за 134 доллара (более 71 тысячи тенге).

Эксперт по азиатскому искусству Джон Аксфорд заявил, что эти предметы имеют не только культурное и историческое значение:

"Эти открытия подчеркивают, какие необыкновенные сокровища до сих пор можно найти в самых неожиданных местах".

Ранее стало известно, что на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали самый большой кусок Марса на Земле.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
