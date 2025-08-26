Тарелка с барахолки за 1,5 тыс. тенге оказалась редким китайским фарфором
Известно, что блюдо с изображением дракона продавалось в уличном комиссионном магазине в одном из графств Англии за 2,7 доллара (1447 тенге).
Un plato de 2 dólares de una tienda de segunda mano resulta ser una rara pieza de porcelana china valorada en miles de dólares.— Leonardo SC (@the_art_summary) August 25, 2025
El plato, así como un jarrón hallado en otra tienda de segunda mano del Reino Unido, serán subastados en Woolley and Wallis.
En ambos casos, las piezas… pic.twitter.com/Q4Fs5VpQIW
После того, как управляющий решил, что тарелка не совсем обычная, отнес ее в аукционный дом. Там-то изделие и идентифицировали как "сине-желтое блюдо с пятью драконами периода Даогуан" (1821-1850). Стоимость находки оценивается от 2 тысяч долларов (от 1 071 980 тенге).
Вторым предметом, как отмечено в публикации издания Artnet, стала ваза в форме бутылки, купленная в комиссионном магазине за 134 доллара (более 71 тысячи тенге).
Эксперт по азиатскому искусству Джон Аксфорд заявил, что эти предметы имеют не только культурное и историческое значение:
"Эти открытия подчеркивают, какие необыкновенные сокровища до сих пор можно найти в самых неожиданных местах".
Ранее стало известно, что на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали самый большой кусок Марса на Земле.