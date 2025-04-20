Редкое планетарное явление в виде "смайлика" увидят земляне

25 апреля 2025 года звездочеты по всему миру будут поражены, потому что редкое тройное планетарное соединение озарит небо "смайликом", сообщает Zakon.kz.

Тройное соединение происходит, когда три небесных тела выстраиваются на небе в одну линию, располагаясь близко друг к другу.

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По данным LiveScience, это редкое соединение будет видно в течение короткого периода, но его можно будет увидеть из любой точки мира. Расположение Венеры, Сатурна и полумесяца создаст это уникальное визуальное явление, напоминающее улыбающееся лицо в небе. Две планеты будут видны как "глаза" "улыбки", а нежный полумесяц Луны сформирует "рот".

Венера и Сатурн будут ярко сиять и их будет легко увидеть невооруженным глазом, но хороший домашний телескоп или бинокль для наблюдения за звездами помогут вам разглядеть детали.

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