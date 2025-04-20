#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.9
593.5
6.39
Наука и технологии

Редкое планетарное явление в виде "смайлика" увидят земляне

Звезды, светила, мрак, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 07:59 Фото: Representative pic
25 апреля 2025 года звездочеты по всему миру будут поражены, потому что редкое тройное планетарное соединение озарит небо "смайликом", сообщает Zakon.kz.

Тройное соединение происходит, когда три небесных тела выстраиваются на небе в одну линию, располагаясь близко друг к другу.

По данным LiveScience, это редкое соединение будет видно в течение короткого периода, но его можно будет увидеть из любой точки мира. Расположение Венеры, Сатурна и полумесяца создаст это уникальное визуальное явление, напоминающее улыбающееся лицо в небе. Две планеты будут видны как "глаза" "улыбки", а нежный полумесяц Луны сформирует "рот".

Венера и Сатурн будут ярко сиять и их будет легко увидеть невооруженным глазом, но хороший домашний телескоп или бинокль для наблюдения за звездами помогут вам разглядеть детали.

Ранее мы писали о том, как орбита Земли превращается в свалку металлолома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Перу обнаружили гробницу, заполненную таинственными черепами
Наука и технологии
07:31, Сегодня
В Перу обнаружили гробницу, заполненную таинственными черепами
В Японии напечатали на 3D-принтере первую в мире железнодорожную станцию
Наука и технологии
04:19, 20 апреля 2025
В Японии напечатали на 3D-принтере первую в мире железнодорожную станцию
Орбита Земли превращается в свалку металлолома – исследование
Наука и технологии
03:40, 20 апреля 2025
Орбита Земли превращается в свалку металлолома – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: