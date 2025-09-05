Ближайший сосед Казахстана прокомментировал риск завоза чумы в страну
По данным МК, Роспотребнадзор оценивает риск проникновения чумы на территорию России из Монголии как крайне низкий, несмотря на зафиксированный случай заболевания на севере соседнего государства.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 4 сентября 2025 года в монгольском сомоне Цагаан-Уул Хубсугульского аймака, расположенном примерно в 60 км от российской границы, был выявлен случай заражения чумой в тяжелой форме.
По данным надзорного органа, инфекция обнаружена у местного жителя, употреблявшего в пищу мясо сурка. Заболевший не был привит против чумы. Сейчас он госпитализирован и получает необходимое лечение. Монгольские власти оперативно приняли меры:
- выявлены и изолированы контактные лица, которым проводится экстренная химиопрофилактика;
- в сомонах Мурэн и Цагаан-Уул с 4 по 11 сентября введен частичный карантин.
Роспотребнадзор отмечает, что поддерживает постоянное взаимодействие с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Несмотря на минимальные риски, российским ведомством организован дополнительный комплекс профилактических мероприятий для полного исключения возможности завоза и распространения инфекции на территории России.
