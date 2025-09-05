#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Мир

Ближайший сосед Казахстана прокомментировал риск завоза чумы в страну

Собрание, медики, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 06:20 Фото: pexels
Монгольский Национальный центр зоонозных заболеваний сообщил о заболевшем бубонной чумой на севере страны, у границы с Россией, в районе обнаружения ввели карантин, сообщает Zakon.kz.

По данным МК, Роспотребнадзор оценивает риск проникновения чумы на территорию России из Монголии как крайне низкий, несмотря на зафиксированный случай заболевания на севере соседнего государства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 4 сентября 2025 года в монгольском сомоне Цагаан-Уул Хубсугульского аймака, расположенном примерно в 60 км от российской границы, был выявлен случай заражения чумой в тяжелой форме.

По данным надзорного органа, инфекция обнаружена у местного жителя, употреблявшего в пищу мясо сурка. Заболевший не был привит против чумы. Сейчас он госпитализирован и получает необходимое лечение. Монгольские власти оперативно приняли меры:

  • выявлены и изолированы контактные лица, которым проводится экстренная химиопрофилактика;
  • в сомонах Мурэн и Цагаан-Уул с 4 по 11 сентября введен частичный карантин.

Роспотребнадзор отмечает, что поддерживает постоянное взаимодействие с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Несмотря на минимальные риски, российским ведомством организован дополнительный комплекс профилактических мероприятий для полного исключения возможности завоза и распространения инфекции на территории России.

Ранее мы писали о случае, когда обычная интубация стала причиной смерти пациентки в Новой Зеландии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву
Мир
05:19, Сегодня
Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву
Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных в Украину
Мир
02:30, 05 сентября 2025
Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных в Украину
Шутка одноклассника обернулась реанимацией для 11-летнего ребенка
Мир
19:39, 04 сентября 2025
Шутка одноклассника обернулась реанимацией для 11-летнего ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: