Ближайший сосед Казахстана прокомментировал риск завоза чумы в страну

Монгольский Национальный центр зоонозных заболеваний сообщил о заболевшем бубонной чумой на севере страны, у границы с Россией, в районе обнаружения ввели карантин, сообщает Zakon.kz.

По данным МК, Роспотребнадзор оценивает риск проникновения чумы на территорию России из Монголии как крайне низкий, несмотря на зафиксированный случай заболевания на севере соседнего государства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 4 сентября 2025 года в монгольском сомоне Цагаан-Уул Хубсугульского аймака, расположенном примерно в 60 км от российской границы, был выявлен случай заражения чумой в тяжелой форме.

По данным надзорного органа, инфекция обнаружена у местного жителя, употреблявшего в пищу мясо сурка. Заболевший не был привит против чумы. Сейчас он госпитализирован и получает необходимое лечение. Монгольские власти оперативно приняли меры:

выявлены и изолированы контактные лица, которым проводится экстренная химиопрофилактика;

в сомонах Мурэн и Цагаан-Уул с 4 по 11 сентября введен частичный карантин.

Роспотребнадзор отмечает, что поддерживает постоянное взаимодействие с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Несмотря на минимальные риски, российским ведомством организован дополнительный комплекс профилактических мероприятий для полного исключения возможности завоза и распространения инфекции на территории России.

Ранее мы писали о случае, когда обычная интубация стала причиной смерти пациентки в Новой Зеландии.