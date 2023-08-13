В Китае зарегистрировали два случая бубонной чумы

12 августа в северном регионе Китая Внутренняя Монголия сообщили о двух случаях бубонной чумы, сообщает Zakon.kz.

По данным местных властей, предыдущее заражение было выявлено 7 августа, пишет Reuters.

Два инфицированных человека — муж и дочь предыдущей пациентки, говорится в заявлении правительства.

Согласно заявлению, все близкие контакты были помещены на карантин и не проявляли никаких аномальных симптомов.

Ранее президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия".