Сотни парашютистов одним прыжком установили мировой рекорд

174 американских скайдайвера установили рекорд по количеству людей в прыжке с парашютом, сообщает Zakon.kz.

Как пишут американские СМИ, спортсмены буквально облепили девять самолетов, а потом всей "армией" полетели вниз, взявшись в какой-то момент за руки и выстроившись в гигантскую воздушную фигуру.

Прошлый рекорд продержался 10 лет – в 2015-м одновременно прыгнули 164 человека (тоже в США).

Ранее сообщалось, что 13-летний американец побил мировой рекорд, поймав 29-килограммового окуня.