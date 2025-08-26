#АЭС в Казахстане
Мир

Сотни парашютистов одним прыжком установили мировой рекорд

скайдайверы установили мировой рекорд в США, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 21:33 Фото: скриншот видео
174 американских скайдайвера установили рекорд по количеству людей в прыжке с парашютом, сообщает Zakon.kz.

Как пишут американские СМИ, спортсмены буквально облепили девять самолетов, а потом всей "армией" полетели вниз, взявшись в какой-то момент за руки и выстроившись в гигантскую воздушную фигуру.

Прошлый рекорд продержался 10 лет – в 2015-м одновременно прыгнули 164 человека (тоже в США).

Ранее сообщалось, что 13-летний американец побил мировой рекорд, поймав 29-килограммового окуня.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Поезд в Нигерии сошел с рельсов, вызвав панику среди пассажиров
Мир
21:09, Сегодня
Поезд в Нигерии сошел с рельсов, вызвав панику среди пассажиров
Бубонной чумой заразился турист в США
Мир
19:49, Сегодня
Бубонной чумой заразился турист в США
Ролл с человеческим пальцем подали в ресторане американке
Мир
18:59, Сегодня
Ролл с человеческим пальцем подали в ресторане американке
