Сотни парашютистов одним прыжком установили мировой рекорд
Фото: скриншот видео
174 американских скайдайвера установили рекорд по количеству людей в прыжке с парашютом, сообщает Zakon.kz.
Как пишут американские СМИ, спортсмены буквально облепили девять самолетов, а потом всей "армией" полетели вниз, взявшись в какой-то момент за руки и выстроившись в гигантскую воздушную фигуру.
Прошлый рекорд продержался 10 лет – в 2015-м одновременно прыгнули 164 человека (тоже в США).
Ранее сообщалось, что 13-летний американец побил мировой рекорд, поймав 29-килограммового окуня.
