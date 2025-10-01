Парашютист выжил после падения с трехкилометровой высоты

Британец Митчелл Дикин чудом остался жив после неудачного прыжка в американской Неваде, когда его основной и запасной парашюты не раскрылись на трехкилометровой высоте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, Дикин совершал прыжок в тандеме с инструктором Хироном Аркосом Понсе. Оба мужчины выжили. Британец получил тяжелые травмы: перелом таза, сломанные ребра, повреждение почки и перфорацию легкого.

Парашютист перенес операцию, в ходе которой врачи восстановили его таз металлическими пластинами. Сейчас он идет на поправку. Инструктору повезло меньше – он остается в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование обстоятельств происшествия. Девушка Дикина, Изабель, запустила кампанию по сбору средств на лечение и реабилитацию. По ее словам, деньги пойдут на оплату медицинских расходов, транспорт и проживание. Если останутся средства, Дикин планирует передать их на благотворительность.

Ранее мы писали о том, что альпинисты продолжают обсуждать судьбу, застрявшей в горах Кыргызстана Наговицыной.