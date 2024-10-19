Трое погибших: Футбольный матч в американской школе обернулся трагедией

Футбольный матч в американской школе обернулся трагедией. 3 человека погибли и 8 получили ранения в результате стрельбы в школе Миссисипи, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, стрельба произошла недалеко от Лексингтона, штат Миссисипи, после футбольного матча. В итоге три человека погибли и восемь получили ранения.

Известно, что по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, которые праздновали победу своей школьной футбольной команды на открытом воздухе спустя несколько часов после окончания игры.

По словам шерифа округа Холмс Уилли Марча, стрельбе предшествовала драка между двумя мужчинами, участвовавшими в праздновании. Однако шерифы пока не выяснили, что именно стало ее причиной.

Двоим из погибших было 19 лет, а третьему – 25 лет. Пострадавших доставили на вертолете в местные больницы.

Ранее в Фалльштедте, в центральной Германии, мужчина напал на прохожих и ранил ножом четырех мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летнюю женщину.

