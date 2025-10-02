Несколько человек стали жертвами нападения у здания синагоги в Великобритании

У синагоги "Хитон Парк" в британском Крампсолле погибли два человека и еще трое получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC, очевидец рассказал полиции о том, что неизвестный въехал на автомобиле в ворота молитвенного дома, а затем напал с ножом на людей возле синагоги. Через несколько минут после данного сообщения стражи порядка были на месте и открыли огонь по подозреваемому.

"Полиция Большого Манчестера подтвердила смерть подозреваемого, предварительно вызвав на место происшествия отряд саперов в качестве меры предосторожности", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Прихожан синагоги среди пострадавших нет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что к синагогам по всей Великобритании будут направлены дополнительные силы полиции.

В итоге полиция назвала инцидент терактом.

4 injured during the terror attack, including one stabbed. The suspect has been shot and killed by police



