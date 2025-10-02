#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Мир

Несколько человек стали жертвами нападения у здания синагоги в Великобритании

полиция считает нападение около синагоги в Великобритании терактом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 19:48 Фото: pixabay
У синагоги "Хитон Парк" в британском Крампсолле погибли два человека и еще трое получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC, очевидец рассказал полиции о том, что неизвестный въехал на автомобиле в ворота молитвенного дома, а затем напал с ножом на людей возле синагоги. Через несколько минут после данного сообщения стражи порядка были на месте и открыли огонь по подозреваемому.

"Полиция Большого Манчестера подтвердила смерть подозреваемого, предварительно вызвав на место происшествия отряд саперов в качестве меры предосторожности", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Прихожан синагоги среди пострадавших нет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что к синагогам по всей Великобритании будут направлены дополнительные силы полиции.

В итоге полиция назвала инцидент терактом.

Ранее более 20 человек погибли во время атаки на церковь в Конго.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Церковь пострадала из-за мощного землетрясения на Филиппинах
20:09, 30 сентября 2025
Церковь пострадала из-за мощного землетрясения на Филиппинах
Собака спасла семью журналиста и стала героем в Перу, обезвредив динамитную шашку
00:21, 09 сентября 2025
Собака спасла семью журналиста и стала героем в Перу, обезвредив динамитную шашку
Мужчина с ножом ворвался в американский магазин: пострадали 11 человек
12:56, 27 июля 2025
Мужчина с ножом ворвался в американский магазин: пострадали 11 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: