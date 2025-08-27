#АЭС в Казахстане
Мир

Драгоценности и антиквариат на 30 млн долларов изъяли на базаре в Стамбуле

Турция, рынок, торговля, базар , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 23:13 Фото: pixabay
Стамбульская полиция изъяла драгоценности и антиквариат на сумму 30 млн долларов во время рейда на местном Гранд-базаре, сообщает Zakon.kz.

Уникальные вещи были обнаружены в ходе расследования дела о контрабанде алмазов, передает телеканал ABC.

"Операция была начата после того, как первоначально были задержаны 10 подозреваемых в контрабанде драгоценных камней в Турцию", – говорится в материале.

По информации телеканала, полиция провела обыски в 23 торговых точках на крытом рынке XV века и арестовала еще 40 человек.

Полицейские конфисковали около 135 ювелирных изделий, 1132 слитка драгоценных металлов и 267 исторических артефактов. Также были изъяты огнестрельное оружие и цифровые материалы.

Отмечается, что Гранд-базар – одно из самых посещаемых туристических мест в Турции, где расположены тысячи небольших магазинов. Он был основан султаном Мехмедом II вскоре после того, как он отвоевал город у Византийской империи.

Ранее сообщалось, что туристке, которая исполнила 12-секундный танец на шесте флагштоке в популярном туристическом месте Каппадокия, грозит тюремный срок.

Андрей Дюсупов
